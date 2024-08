Huttendorpen in Schagen mogelijk veel duurder, terwijl het juist voor minima bedoeld was

Op de laatste dag van het huttendorp in Schagen wordt gisteren al druk getimmerd als NH Radioverslaggever Samanta de Groot op bezoek komt. Ze treft er Faya, die kinderburgemeester is van het tijdelijke dorpje. "Het is gewoon heel leuk om in de vakantie te doen", vindt Faya. "Als je even geen zin hebt om te gamen dan kan je hier naartoe."

Maar of het huttendorp wel in zijn huidige vorm kan blijven bestaan, was deze zomer ineens maar helemaal de vraag. "Wij, en alle andere huttenbouwdorpen in de gemeente Schagen, hadden te horen gekregen dat de kosten van het afvoeren van het afval en hout niet meer vergoed zou gaan worden door de gemeente Schagen", zegt Kim, die er vrijwilliger is. "Elk jaar zou de subsidie worden afgebouwd en over vier jaar zouden we helemaal niets meer krijgen."

Minima

"Daar waren we erg van geschrokken." Het gevolg was dat de prijs voor de jonge deelnemers dan wellicht omhoog zou moeten, en dat wilden ze niet. De prijs ligt nu op 25 euro en er zou dan zo'n 7,50 of 10 euro bovenop moeten komen. "Voor een gemiddeld gezin is dat prima te doen, maar voor minimagezinnen is dat niet altijd even gemakkelijk om voor elkaar te krijgen."

