112-blog | Nog geen noodpaspoort in IJmuiden • Grote zoekslag Amsterdam

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de brandweer op de Herengracht in Amsterdam rond 02.25 uur gezocht naar een persoon die te water zou zijn geraakt. De zoekactie werd opgeschaald om extra duikers in te zetten. Na ongeveer een uur zoeken werd er echter niemand gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.