112-blog | Drie agenten gewond in Amsterdam • Twee gewonden bij mogelijke overval

17.05 uur

Iets na vier uur vanmiddag is een bestelbus met flinke vaart tegen een paal gereden in Hoorn. Het is nog niet duidelijk waarom de bus van de weg af raakte. De bestuurder raakte door de aanrijding bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Volgens omstanders is de bestuurder door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten.