112-blog | Drie agenten gewond in Amsterdam • Mogelijke vluchtauto overval uitgebrand

De vermoedelijke vluchtauto van een eerdere overval vanmiddag op een bedrijfspand in Oude Meer is uitgebrand. De brand ontstond rond 20.00 uur vanavond aan de Kruidenpoort in Duivendrecht, en was snel onder controle. Of het daadwerkelijk om de auto gaat, moet nog bewezen worden.