70 jaar kermiskarren door De Kwakel: Dirk bewaakt erfgoed met fotoarchief

Net als bij de meeste Kwakelaars stroomt het kermisbloed door zijn aderen. "Ik ben opgegroeid in een groot gezin en zag mijn oudere broers aan een kar lassen, timmeren, slopen, schilderen en ontwerpen. Daar kreeg ik inspiratie van, om dat later te doen als ik groot zou zijn. Met 15 jaar ben ik begonnen."

Dirk deed negentien jaar mee met de optocht. Daarna werd hij de vaste fotograaf van het evenement. Toen de kermisoptocht 40 jaar bestond, besloot hij een boek te maken over de kleurrijke traditie.

Van één naar veertig karren

"De eerste kermis was in 1845 en de eerste optocht in 1952, dus bijna 100 jaar later", vertelt hij. "Daar deed toen één kar aan mee en inmiddels zijn het er een stuk of veertig." In die 70 jaar reden bijna 1600 creatieve karren door de Kwakelse straten. In de beginjaren waren dat kleine karretjes of aan elkaar gelaste fietsen. Inmiddels wordt iedere kar voorgetrokken door een trekker.

De thema's die de teams voor hun kar kiezen sluiten vaak aan bij de actualiteit of zijn gebaseerd op strips, films en series. Het verbaast Dirk soms hoeveel energie zijn dorpsgenoten nog steeds in hun karren steken. "Dat gaat van generatie op generatie over. Vandaar dat het ook al zo lang duurt." Zelf maakte hij met het 40-jarig bestaan nog een comeback. "Toen was ik Ollie B. Bommel en mijn vriend Tom Poes", lacht hij.

Tweede boek?

De fotograaf heeft inmiddels genoeg materiaal voor een tweede boek, maar beloven dat dat er komt, doet hij nog niet. Zo'n boek is namelijk een hoop werk. "Als iemand zich meldt die goed foto's kan digitaliseren, tot 2006 zijn de foto's niet digitaal, denk ik erover na. Ik zeg nog geen ja, en geen nee."

Aanstaande dinsdag gaat de 70e grote kermisoptocht om 9.15 uur van start. NH doet zoals ieder jaar verslag. Zondag om 13.00 uur is de kinderoptocht.