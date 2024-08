Ajax-coach Farioli start met Brobbey, maar mist Berghuis

Op de persconferentie liet Francesco Farioli weten dat Brian Brobbey in de basis begint tegen Jagiellonia Bialystok. De spits staat in de belangstelling van Nottingham Forest, maar heeft daar zelf geen oren naar. Verder gaf de Italiaanse oefenmeester aan geen beroep te kunnen doen op Steven Berghuis. De smaakmaker van de heenwedstrijd raakte dinsdag geblesseerd op de training. Het is nog onduidelijk hoe lang hij is uitgeschakeld.

Wout Weghorst

Buiten de gebruikelijke onderwerpen om ging het vooral over Wout Weghorst woensdagmiddag op de persconferentie. De spits van Burnley lijkt bijna zeker de overstap naar Amsterdam te maken. Farioli ontkende zijn nieuwste versterking ook niet en ging in op de nadere concurrentiestrijd met Brobbey. "Er zijn minuten genoeg te verdelen in de komende tijd."

Voorlopig is het nog even wachten op het debuut van Weghorst. De wedstrijd tegen Jagiellonia komt sowieso nog te vroeg en de Klassieker tegen Feyenoord gaat komende zondag in Rotterdam niet door.

Ajax - Jagiellonia begint morgen om 20.00 uur.