Man rooft pinpassen uit auto's en pint voor duizend euro

Met al die bankpassen pint deze man diverse keren, zonder code. Dat kan bij geldautomaten als je met je pinpas contactloos betalen hebt aanstaan. Blijkbaar heeft bovenstaande man daar flink misbruik van gemaakt, zegt de politie.

Betalingen in supermarkt

Op bovenstaand camerabeeld zien we hem diverse keren betalingen doen in een supermarkt in Hoorn. Totale schade? Voor minimaal duizend euro is gepind. Ook is uit de auto's contant geld meegenomen. Die bedragen die de gedupeerden kwijt zijn, lopen flink op.