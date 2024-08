'Bankmedewerkers' misleiden oudere weduwe: trouwringen en geld gestolen

Het slachtoffer wordt door zogenaamd iemand van de Rabobank opgebeld met de smoes dat criminelen geld van haar rekening probeerden weg te sluizen. Om dit te voorkomen, geeft de persoon aan de telefoon aan dat een collega naar haar huis komt om haar te helpen. Niet veel later komt er eerst een man en daarna een vrouw bij haar thuis.

Ze overtuigen het slachtoffer dat het beter is als ze ‘uit veiligheidsoverwegingen’ behalve haar bankpas ook haar gouden sieraden aan hen meegeeft. Omdat de man en de vrouw heel betrouwbaar overkomen, doet het slachtoffer wat haar gevraagd wordt.

Trouwring van overleden man

Ze geeft haar sieraden mee, waaronder enkele armbanden en de trouwring van haar overleden man. Ter plekke moet ze ook nog eens haar eigen trouwring afdoen en meegeven. In de ringen staat de inscriptie: 18-9-1969.

Alle spullen zouden veilig in een kluis worden opgeborgen. Even later wordt er nog meer zogenaamd ‘veiliggesteld’, namelijk geld van haar bankrekening.

Camerabeeld dat bovenaan dit artikel te zien is, is van 26 april in Alkmaar rond de klok van 13 uur. Dan wordt met de bankpas van het slachtoffer geld gepind bij een automaat aan de Frederik Hendriklaan. In totaal gaat het om 800 euro.

Vermomming?

Terwijl de vrouw pint, kijkt ze voortdurend op haar telefoon, vermoedelijk om de pincode af te kijken. De mevrouw op dit beeld draagt een jurk, een hoofddoek en zonnebril en heeft opvallend lange nagels. Haar outfit kan een vermomming zijn.