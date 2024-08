Radiohelden van toen herbeleven laatste dag van Radio Veronica op lokale zender NH Gooi

Tijdens het evenement is het alsof je teruggaat naar 1974, met muziek van artiesten als Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot en The Beatles. Conservator Wytze Koppelman vertelt vooraf over de impact van Radio Veronica en toont bijzondere items uit de collectie, zoals originele uitzendbanden en foto’s.

Sigarettenreclames

Oud radio-dj Ad Bouman is ook aanwezig bij deze laatste uitzending. "Het is bijzonder om dit na 50 jaar echt voor het laatst te mogen doen", zegt hij. "Dan is het ook goed, na zoveel jaar."

De originele reclames zullen tijdens deze uitzending ook te horen zijn. "Behalve de sigarettenreclames, die zijn eruit gehaald voor deze editie", zegt de dj lachend.

De voorpret begint vrijdagavond al, wanneer alle oud-collega's bij elkaar komen om de uitzending voor te bereiden onder het genot van een borrel.