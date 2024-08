230 meter omrijden? Fietsers negeren massaal omleiding op Spaarndamseweg

En dat levert gevaar op, vooral voor de fietsers zelf. De weg is er versmald en voor voetgangers zijn er tijdelijk verkeerslichten op de weg geplaatst. Voetgangers kunnen zo oversteken en bij de Waarderbrug weer terugkeren naar het voetpad.

Tussen de vrachtwagens en busjes

Fietsers die zich toch op de rijbaan wagen, mengen zich tussen het drukke gemotoriseerde verkeer op de doorgaande route. Er rijden behalve personenauto's ook veel busjes en vrachtwagens. Een kwartiertje posten bij de omleiding levert overigens het beeld op dat de meerderheid van de voorbijgangers de korte omleiding wèl volgen.

Maar zeker tien fietsers, fatbikers en scooterrijders wagen hun leven en rijden - zonder op of om te kijken - de rijbaan op. Een man op leeftijd staat naast zijn fiets en kijkt al die tijd zoekend rond. "Ik vind het allemaal maar ingewikkeld", zegt hij. "Ik weet niet goed hoe ik nu verder moet."

Fiets aan de hand

Om het niet moeilijker te maken dan nodig is, proberen we de tijdelijke oversteekplaats met de verkeerslichten uit. Het licht springt al snel op groen en we steken de weg met de fiets aan de hand over. Zo kan het ook. Een auto moet nog fors in de remmen, de bestuurder moet blijkbaar ook wennen aan het feit dat er op die plek ineens verkeerslichten staan.

Hoe lang de omleiding is, weten we nu: 230 meter. Hoelang het fietspad nog blijft afgesloten, is niet bekend. De bouw van de woningen moet half februari volgend jaar klaar zijn.