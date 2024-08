Paralympics op z'n Frans: Parijs past zich (een klein beetje) aan

Parijs is natuurlijk een oude stad. Ik wist van te voren al wel dat niet gemakkelijk zou worden om hier met mijn rolstoel te rijden. Maar zie! Overal in de stad zijn bij bezienswaardigheden zoals musea speciale oprijplankjes aangebracht. Ik was net bij het Hotel de Ville, het stadhuis. Daar is nu een fanzone ingericht. Daar was het echt opvallend: overal ramps. Ik denk dat ze hier toch heel wat mensen met rolstoelen verwachten de komende weken.

Als voormalig international heb ik in het seizoen 2015-2016 in Meaux, vlakbij Parijs - gespeeld, dus ik kende de stad dus best goed. En nee, het is niet eenvoudig om door de stad te rijden, je moet het hier echt een beetje kennen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Amsterdam: daar kom je als rolstoeler ook niet voor de lol. Als je dat vergelijkt met Amerika... Daar hoef je niet eens na te denken als je ergens heen wil: dat kan altijd! Daar kunnen Europese landen nog wat van leren!