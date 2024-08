Verkeershinder door nieuwe werkzaamheden op en rond gebied Rozengracht en De Clerqstraat

Maandag beginnen de werkzaamheden op drie locaties: de De Clercqstraat en de kruispunten Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat én Marnixstraat en Rozengracht. Ook wordt er gewerkt aan de Ritsaert ten Catebrug en de Rijckerbrug, beide bij de De Clerqstraat.

De gemeente wil de De Clercqstraat en de kruispunten overzichtelijker en veiliger maken. De bruggen moeten worden opgeknapt. Op die route komt ook een zogenoemde knip. Automobilisten kunnen dan niet meer het centrum in rijden, de stad uit kan nog wel. Een aantal ondernemers in de straat liet vorig jaar aan AT5 weten niet blij met het plan te zijn.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en het gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers zullen per fase een aangepaste omleiding krijgen. Vanaf maandag zijn de Admiraal de Ruijterweg en de De Clercqstraat gedeeltelijk afgesloten. Auto’s worden onder andere via de Jan van Galenstraat, de Haarlemmer Houttuinen en de Raadhuisstraat omgeleid.

De omrijroute geldt tot en met februari 2025, maar kan per fase verschillen van richting. Ook fietsers ondervinden last van de werkzaamheden. Zo is de Admiraal de Ruijterweg tot eind november afgesloten en is ook het gedeelte van de Marnixstraat tot aan de Bullebaksluis niet open. Voetgangers kunnen wat hinder ondervinden, maar kunnen er overal wel langs.