15 jaar na dato strijdt Dirk Scheringa nog steeds tegen de val van zijn DSB Bank

Er werd door de DSB Bank nog een akkoord bereikt met gedupeerden over de afhandeling van klachten. Maar volgens het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) is de situatie bij de bank zo zorgelijk dat er een noodregeling wordt aangevraagd via de rechter. Op die manier zo het bewind in handen van DNB komen. Maar het verzoek wordt op 12 oktober om 1.00 uur 's nachts afgewezen. De situatie is zorgelijk, maar de bank heeft nog voldoende middelen beschikbaar.

Onrust bij DSB Bank lekt uit

Alleen lekt de aanvraag voor een noodregeling uit naar de Volkskrant, die er om 5.00 uur een artikel over publiceren. Het leidt er opnieuw toe dat klanten geld opnemen. En na een nieuw verzoek, besluit de rechter later die ochtend, alsnog tot een noodregeling over te gaan.

Pogingen om overnamepartners te zoeken mislukken. En op 19 oktober 2009 wordt de DSB Bank definitief failliet verklaard. Tot woede van oprichter Dirk Scheringa. "De bank is gewoon kapot gemaakt", zei hij destijds.

Onderzoek: DSB kreeg onterecht een bankvergunning

Onderzoek naar de ondergang van de bank door de commissie Scheltema bracht in 2010 aan het licht dat DSB eigenlijk nooit een bankvergunning had moeten krijgen, omdat Scheringa te veel macht had. Het faillissement is volgens de onderzoekers deels veroorzaakt door de slechte manier waarop de bank werd geleid. "De leiding was te veel gericht op alleen geld verdienen, zonder aan de belangen van klanten te denken." Toch wordt ook gesteld dat zonder de oproep van Lakeman om massaal geld op te nemen, het faillissement voorkomen had kunnen worden.

'Grootste faillissement van een bank'

Er volgt een langdurig traject door de curatoren om het faillissement af te ronden. Die neemt uiteindelijk 12 jaar in beslag. Pas in 2021 is al het werk klaar, als ook de laatste leningen zijn verkocht. "Het is het grootste faillissement geweest van een bank uit de Nederlandse geschiedenis", aldus curator Rutger Schimmelpenninck.

In al die jaren blijft er via klanten nog steeds miljoenen euro's binnenkomen en wordt er zelfs winst gemaakt. Volgens de curatoren omdat er amper kosten waren, weinig personeel nodig was, maar ondertussen leningen wel werden afbetaald.

Het leidde ertoe dat alle schuldeisers terug konden worden betaald, soms zelf inclusief misgelopen rente. Een unicum bij een faillissement.