Timelapse plaatsing zoutdam: vijf dagen hijsen in negentig seconden bekijken

Bij het hijsproject van afgelopen week waren zo'n vijftig mensen aan het werk. Omdat er alleen overdag gewerkt werd, was dat logistiek minder ingewikkeld dan bij plaatsing van de peilers eind maart. Toen werd er in ploegen gewerkt en moest er dus voor alle cruciale functies een schaduwkracht op de bouwplaats aanwezig zijn. Dat luisterde bij de plaatsing van de wanden deze week iets minder nauw.

Voor de deuren was ook een iets minder grote kraan nodig dan voor het plaatsen van de peilers. De wandelementen wegen per stuk tussen de 600 en 900 ton.

Afwerking

De komende weken gaan duikers onder water de aansluiting van de wanden op de oever en de peilers afdichten. Ook worden de kabelgoten verbonden. Volgende maand zullen de vispassages in de dam gehesen worden. Dat zijn betonnen constructies die het mogelijk maken dat de meeste vissen de dam probleemloos kunnen passeren.

In oktober volgt het sluitstuk, de stalen deur. Een stalen gevaarte dat ook het laatste doorgang in het midden van de dam afsluit. Volgend jaar wordt de dam officieel in gebruik genomen en blijft zoetwater in het kanaal en wordt het zware zoute water onder de dam weer naar zee teruggepompt.

Webcam

Ook het vervolg van de werkzaamheden kun je van dag tot dag volgen via webcams die op de bouwplaats zijn geïnstalleerd. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat duizenden mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hebben. Het is ook de enige manier om het werk te volgen. Als er gewerkt wordt is de bouwplaats afgesloten en is het werk alleen aan de overkant van het binnenspuikanaal te bekijken.