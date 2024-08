Belangrijke stap in Zaans orgelproject: demonteren om straks weer op te bouwen

De demontage van het 'Osnabrück-orgel' is deze week begonnen in de houtwerkplaats bij Flentrop Orgelbouw in Koog aan de Zaan. Het enorme orgel is bedoeld voor een kerk in het Duitse Osnabrück. Na 2,5 jaar werk is het de afgelopen maanden zorgvuldig opgebouwd in de werkplaats. Nu wordt het orgel gedemonteerd, om half september in korte tijd weer op te rijzen in de kerk.