Deze negentien Noord-Hollanders jagen op Paralympisch goud in Parijs

Wielrenner Daniel Abraham Gebru (39) heeft een bijzondere taak. De geboren Eritreër, woonachtig in Amstelveen, is namelijk samen met rolstoelbasketbalster Carina Versloot vlaggendrager tijdens de openingsceremonie. Een enorme eer, vindt hij zelf. "Ik kreeg de vraag van Esther Vergeer en zei met heel mijn hart: ja! Het is voor mij een enorme waardering en een grote eer."

Gebru kwam op 15-jarige leeftijd vanuit Eritrea naar Nederland. Hij heeft een onderontwikkeld been, veroorzaakt door de verkeerde behandeling van een botbreuk in zijn jeugd. Gebru won tijdens de Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro goud bij de wegwedstrijd, na een bizar slot.

In Parijs doet de wielrenner mee aan drie onderdelen. Op 31 augustus is hij te zien in het Vélodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines waar hij met zijn partner Martin van de Pol op de achtervolging om het eremetaal strijdt. Op 4 september staat de tijdrit op het programma, op 6 september de tijdrace.

