Uitbreiding koopzondag breed gedragen wens van ondernemers

"In deze 24 uurseconomie is iedereen druk. Zaterdag is vaak voor de boodschappen en de sportende kinderen en dan is zondag voor het winkelen. Als lokale ondernemers daar geen personeel voor hebben, kijk dan naar de mogelijkheden op andere dagen. Waar is nou de meeste omzet, waar niet en waar kan ik schuiven? Vroeger waren veel winkels ook dicht op dinsdagmiddag. Het zet ook aan om creatief en anders te denken", zijn haar woorden.

Langer op zaterdag?

Onder dat anders denken, vindt zij ook het idee interessant om de winkels op zaterdag langer open te laten. Nu gaan de deuren dicht om 17.00 uur, terwijl er in de namiddag en begin van de avond vaak nog veel volk is te vinden in het dorpshart. Veel mensen drinken en/of eten vervolgens nog even wat. Daar liggen dus mogelijkheden voor de winkels in het centrum.

Bij de fractie van het CDA heeft het voornemen van de gemeente om de winkeltijden inderdaad te verruimen tot fronsende wenkbrauwen geleid. Zeker omdat er geluiden te horen waren dat ondernemers door deze houding van het college verbaasd waren. Zij zouden niet op de hoogte zijn geweest van dit initiatief.

Exacte aanleiding

Het beeld is bij hen wel ontstaan dat hiermee vooral de wens van de supermarkten en de grote ketens wordt ingewilligd. "Wat is de exacte aanleiding geweest van deze verruiming?", is één van de in totaal dertien vragen die CDA-raadslid Jacobine van Dijk heeft gesteld.

Verder vraagt zij het college vooral om veel onderliggende gegevens en cijfers aan te reiken aan haar. Zij zou graag de onderzoeken willen zien waar de mening is gepeild van de retailondernemers, de behoefte van de consumenten in Hilversum om langer op zondag te kunnen shoppen, de behoefte van het winkelend publiek uit het Gooi en wat zeggen de bezoekersaantallen eigenlijk van het centrum.

Volgende maand moeten burgemeester en wethouders met een reactie komen. Op deze zogeheten artikel 41-vragen staat een responstijd van dertig dagen. Dat is nog uit te stellen met nog één keer dertig dagen.