Bewakingscamera's in Haarlemse bibliotheken: 'Breed scala aan incidenten'

De incidenten lopen uiteen van rokende en vapende jongeren die zich niet buiten laten zetten tot verwarde mensen die bewakers bedreigen. Niet zo lang geleden deed zich een incident voor met een man die een beveiliger dreigde neer te steken. Volgens Mart Riepma, woordvoerder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, maakte dit indruk op personeel en bezoekers, maar was het niet de druppel. ''Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen die tot de maatregel heeft geleid'', zegt hij.

Gasthuisstraat

Het is volgens Riepma niet zo dat zich in de bibliotheek in de Gasthuisstraat in het centrum andere incidenten voordoen dan in Schalkwijk of Haarlem-Noord. ''Je ziet in alle vestigingen meerdere vormen van overlast.'' Het zou niet gaan om één groep jongeren, maar om uiteenlopende mensen die medewerkers en bezoekers schrik aanjagen.

Preventief

De bewakingscamera's dienen volgens Riepma vooral een preventief doel. ''We hopen dat er voor mensen die kwaad in de zin hebben een afschrikkende werking van uitgaat, want we willen dat iedereen veilig onze bibliotheek kan bezoeken. Voor ons is het belangrijk dat we een toegankelijke plek zijn. We hebben er dan ook lang over moeten nadenken en de balans veiligheid/privacy goed afgewogen.''

Riepma benadrukt dat de camerabeelden niet te pas en te onpas zullen worden bekeken. ''Dat gebeurt pas als er een gegronde reden voor is.'' De camera's worden begin september opgehangen. Alle leden van de bibliotheek krijgen hierover een mail.

Eind vorig jaar bleven de deuren van de bibliotheek in Heemstede op zondag dicht wegens overlast van jongeren. Ook daar zijn begin dit jaar camera's geplaatst.