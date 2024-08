Techno, Gerard Joling en peukenpockets: Hoorn is klaar voor festivalweekend

Het Julianapark in Hoorn is dit weekend het decor voor een groots festivalweekend. Op zaterdag vindt de zestiende editie plaats van Outdoor Stereo, een dag later kan er worden meegezongen met hits van eigen bodem tijdens Hoorn Zingt Hollands. De opbouw voor beide feesten is in volle gang. "We hebben een mooi weekend voor de boeg", zegt organisator Rob van der Molen.