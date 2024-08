Ontdekker Teun Koopmeiners geniet mee van zijn droomtransfer: "Maak je niet elke week mee"

In de zomer van 2009 maakte Koopmeiners de stap naar de jeugd van AZ. In de jaren die volgden kreeg voormalig jeugdtrainer Caspar Dekker de linkspoot uit Castricum onder zijn hoedde. "Ik heb twee intensieve jaren met hem mogen ervaren."

Meer uitdaging

"Het seizoen voor mij was Teun heel succesvol en stak hij erbovenuit", vertelt Dekker. De huidige hoofdjeugdopleiding van Koninklijke HFC uit Haarlem coachte in die tijd AZ onder 16 en het jaar erop AZ onder 17. "Wij wilden Teun meer uitdagen door hem in de mandekking te laten spelen. Dat leidde tot wat frustratie. Je wilt immers iets doen waar je goed in bent en niet een rol bekleden waar je minder uit de voeten komt. Wel werkte hij altijd knetterhard."