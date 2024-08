Lichaam van vermiste Amsterdamse vrouw gevonden op Samos

Verschillende zoekteams waren op Samos op zoek naar de vrouw, die donderdagochtend voor het laatst werd gezien toen ze begon aan een wandeltocht. Ze had die ochtend aan de vriendin met wie ze op vakantie was laten weten dat ze een wandeling wilde gaan maken bij de Tunnel van Eupalinos, een toeristische trekpleister in de buurt van het dorpje Pythagorion.

Sindsdien was er niks meer van haar vernomen. Na een inzamelingsactie, opgezet door de dochter van de vrouw, werden ook Nederlandse teams overgevlogen om te zoeken. Griekse autoriteiten waren ook op zoek.

Verkeerd pad

De ingewijden laten aan het ANP weten dat de vrouw vermoedelijk een verkeerd pad is ingeslagen bij een kruising. Het pad bevat een misleidende splitsing, waar iemand makkelijk verkeerd loopt, ook omdat het wel gemarkeerd is. Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk. Het misleidende pad staat bekend als gevaarlijk, maar het kan ook zijn dat de vrouw verdwaald is geraakt of niet genoeg heeft gedronken.