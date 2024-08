Kittens in dierenasiel zoeken gastgezinnen

De dierenasiels lopen over van de kittens. Om de beestjes te laten socialiseren zoekt Kerbert Dierentehuis in IJmuiden gastgezinnen. Volgens Marleen Welbergen is het belangrijk dat de kittens wennen aan mensen en geluiden van de televisie, stofzuiger en wasmachine. Daarom plaatste zij een oproep op nhhelpt.nl.