Hoe help je iemand met zelfmoordgedachten overleven? "Verbinding is het tegengif"

Ervaringsdeskundige en projectleider bij Reakt Paul Kreemers stelt een directe vraag aan het publiek. "Wie heeft weleens gedacht: ik zou willen dat het allemaal stopt, ik zou willen verdwijnen?" Meerdere handen gaan omhoog. "Ik durf te stellen dat iedereen hier weleens op een bepaald moment aan heeft gedacht."

Eeuwige strijd

"Sommigen zien het als een oplossing. Een verlossing van de eeuwige strijd met het leven", verklaart Paul. "Ik stel mezelf de vraag: wil je echt dood of wil je je gewoon niet meer zo rot voelen."

Want hoewel de suïcidepoging van Paul inmiddels tien jaar geleden is, voelt het leven voor hem de helft van de tijd niet de moeite waard, bekent hij. "Ik maak periodes door dat ik het licht niet meer zie. Het vertrouwen in mezelf en het leven kwijt ben." Door erover te praten, steeds weer proberen de verbinding te zoeken met de mensen om hem heen, heeft hij de worsteling een plek gegeven, zonder nog in paniek te raken. "Heb de moed om je kwetsbaarheid te delen. Verbinding is het tegengif."

Dan neemt Björn Kuiper (48) het woord. In 2006 deed ook hij een zelfmoordpoging, maar hij ontwaakte in het ziekenhuis. "Mijn hele leven was naar de klote. Ik was mijn ouders verloren en raakte daarna mijn baan en het dak boven mijn hoofd kwijt. Er leek geen andere uitweg meer. Na al die jaren heb ik soms nog steeds last van die gevoelens. Het enige verschil is dat ik erover praat. Ik hou het niet meer voor mezelf."