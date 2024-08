Ajax hengelt international Wout Weghorst eindelijk binnen

Diverse media als VI, Telegraaf en NOS melden dat de Amsterdamse club een overeenstemming heeft bereikt met Burnley. Deze lang gewenste transfer komt tot stand door de verkoop van Silvano Vos aan AC Milan. Hierdoor ontstond er bij Ajax financiële ruimte.

Op dit moment beschikt trainer Francesco Farioli met Chuba Akpom en Brian Brobbey over twee spitsen. Het afgelopen seizoen was Akpom vooral invaller, maar in de Europese wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok van afgelopen donderdag maakte hij nog een hattrick.