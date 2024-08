Noodlokalen Texelse basisschool komen op tijd, denkt gemeente

De school aan de Vliestraat in Oosterend is de laatste jaren flink gegroeid in het aantal leerlingen. Zelfs de hal moest worden opgeofferd om er een klaslokaal van te maken.

Het nieuwe schooljaar start de school met 135 leerlingen. Directeur Floor Daemen verwacht een groei naar zo'n 160 kinderen. "We hebben op dit moment vijf groepen en komen nu ongeveer een paar honderd vierkante meter tekort." De school barst uit zijn voegen en moet worden verbouwd om alle kinderen te kunnen onderbrengen.

'Tegengewerkt'

Daarvoor is echter ook een tijdelijke oplossing nodig. Daarom diende de school eerder dit jaar een aanvraag in voor extra units op het voetbalterrein van Sportvereniging Oosterend om 44 kinderen in onder te kunnen brengen. De containers komen naast kinderopvang De Pepermolen. Maar de toestemming voor deze noodlokalen kwam maar niet.

Twee weken geleden uitte Daemen bij NH haar frustraties over de gang van zaken. "Het is verschrikkelijk. Het lijkt of we nu alleen maar worden tegengewerkt."