Met zijn allen naar het strand... vandaag kan het nog!

Voor wie nog van vrije dagen kan genieten, moet dat zeker nog even doen. Vandaag wordt het met 28 graden en volop zon prachtig zomerweer.

Morgen trekt er meer bewolking over de provincie, laat NH-weerman Jan Visser weten. Vooral in de ochtend zal de zon zich minder laten zien. Het wordt maximaal 25 graden. Vrijdag is er ook genoeg ruimte voor de zon, maar is het wel iets minder warm: zo'n 21 tot 22 graden.

Het weekend

Zaterdag is er iets meer kans op een bui, maar dat stelt niet veel voor. De zon zal zich ook laten zien. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag stijgt de temperatuur licht, tot rond de 24 graden met geregeld zon en een kleine kans op een bui. "Augustus zomert dus lekker door", aldus de weerman.

Na het weekend neemt de kans op een bui toe, en na maandag wordt het geleidelijk minder warm.