Kustwacht en marechaussee telefonisch onbereikbaar door landelijke storing

De omvang van de storing is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de Kustwacht via de radio en via de telefoon nauwelijks bereikbaar is. Ook het noodnummer van de Kustwacht, te gebruiken bij spoedeisende situaties, werkt op dit moment niet. Via X vragen zij mensen die hulp nodig hebben om 112 te bellen. De Reddingsbrigade ziet vooralsnog geen problemen.

Bij de marechaussee is het contactcentrum niet bereikbaar. Een woordvoerder zegt tegen NH dat de processen zoals de grenscontrole op Schiphol, in aangepaste vorm, wel door kunnen gaan. Door de storing is het niet mogelijk om een noodpaspoort aan te vragen.

Naast de netwerkstoring bij bovenstaande hulpdiensten hebben gemeenten ook te maken met een storing. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de netwerkstoring en de storing bij gemeenten. Gemeenten melden aan het ANP dat er geen rijbewijzen of paspoorten aangevraagd kunnen worden, en dat mensen geen afspraak kunnen maken.

Gisteravond

Volgens de NOS is de storing al sinds gisteravond aan de gang. Het zou vooral gaan om problemen met onderlinge communicatie tussen verschillende hulpdiensten. 112 is nog wel bereikbaar.