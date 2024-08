Amsterdammers niet vaak orgaandonoren: helft van geregistreerden geeft geen toestemming

Voor 2020 moest je expliciet een keuze maken of je je organen en weefsel na je dood wilde doneren. Wie geen keuze had gemaakt stond niet in het register. Maar in 2020 ging de nieuwe donorwet van kracht, waardoor mensen die geen hadden gemaakt in het Donorregister zouden worden opgenomen met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Iedereen van 18 jaar of ouder die niet in het register stond destijds kreeg een brief op de mat om een keuze te maken.

Sinds de aanpassing van de wet heeft landelijk gezien een groot aantal mensen het register ingevuld, bijna 4 miljoen mensen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt 4,3 miljoen mensen geen toestemming geven voor orgaandonatie, terwijl 4,8 miljoen mensen dat juist wel wil.

Keuze onbekend

Amsterdammers die het register hebben ingevuld behoren tot de groep die het meest geen toestemming hebben gegeven. Alleen geregistreerde inwoners uit Den Haag, Rotterdam, Almere, het Groningse Pekela en het Zeeuwse Tholen gaven vaker aan niet te willen doneren na hun dood. Rotterdammers deden dat het meest met 57 procent.

Maar wat de keuze van 40 procent van de Amsterdammers precies is, blijft voor het Donorregister nog wel de vraag. Bij hen staat voorlopig dus nog 'geen bezwaar' in het register. Ook in Diemen is het aantal inwoners dat een keuze heeft ingevuld maar 60 procent. Het register kan altijd worden ingevuld en worden aangepast via de site van de Rijksoverheid.