'Uitzetting Mikael (11) voorlopig van de baan door nieuwe aanvraag bij IND'

Volgens een ingewijde zou er een aanvraag zijn ingediend voor verblijf bij de vader van Mikael. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de aanvraag 'voortvarend' willen behandelen, maar wordt nog gewacht op de benodigde stukken, aldus de krant.

De vader van Mikael zou elders in Nederland wonen. Hij zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben en proberen om Mikael in Nederland te houden op basis van het recht op gezinsleven. Woensdag verloopt de wettelijke termijn van 28 dagen na het oordeel van Raad van State. Dat betekent dat Mikael en zijn moeder voor morgen vrijwillig het land hadden moeten verlaten.

Maar omdat er nu een nieuwe aanvraag is gedaan, zijn Mikael en zijn moeder niet langer uitgeprocedeerd, maar in afwachting van een nieuwe procedure. Ze verblijven daardoor sinds vandaag toch weer legaal in Nederland, zo tekent de krant op. De aanvraag zou zijn ingediend door asieladvocaat Flip Schüller van kantoor Prakken d’Oliveira. Hij verdedigde in 2018 een zus en broer die naar Armenië dreigden te worden uitgezet, zij mochten uiteindelijk blijven.