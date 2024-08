Huizense oud-paralympiër Djoke gaat ervoor: 6,5 kilometer zwemmen voor het goede doel

Een afstand van zes en een halve kilometer zwemmen is al behoorlijk, laat staan als je verminderde kracht hebt in je linkerarm en je je rechterbeen niet kunt gebruiken. Toch weerhoudt dat Djoke van Marum er niet van om het toch te doen. Drie keer per week op de rustige momenten kan je haar vinden in het Huizer zwembad Sijsjesberg. Daar trekt ze in een stevig tempo haar baantjes.

Djoke weet wat doorzetten is. Dat bewijst ze alleen al met haar medailles op de Paralympische Spelen. Om de nek van Djoke hangt een gouden ketting met de vijf Olympische ringen, die staan voor passie, vertrouwen, overwinning, ethiek en sportiviteit.

"Deze ketting heb ik van mijn vriend gekregen toen ik voor de eerste keer mee deed aan de Spelen in 2004 in Athene. Mijn vriend moet een vooruitziende blik hebben gehad, één van de vijf ringen is van wit goud, zilverkleurig. En op die spelen pakten we zilver. Mijn vriend is inmiddels overleden, deze ketting is me heel dierbaar."

Zwemmen voor het goede doel

De zwemtocht is haar volgende doel. Met de tocht haalt Djoke geld op voor Stichting Ambulance Wens. "Deze mensen vervullen de laatste wens van niet meer mobiele, terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het werk dat zij doen is zo belangrijk, zo mooi en zo ontroerend. Daarom ben ik deze actie gestart, maar inmiddels doe ik het niet meer alleen", vertelt ze.