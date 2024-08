Spotter Yoran (16) lyrisch over KLM's Airbus, die gisteren voor het eerst op Schiphol landde

Buiten zijn al veel mensen in de weer met camera's. Ook een filmploeg van KLM maakt opnames. "We zijn hier vandaag omdat de eerste Airbus A321neo van KLM op Schiphol landt." Voor de lens staat een jongen van rond de 10 jaar oud, die - goed ingestudeerd - opdreunt waarom vandaag zo speciaal is. En waarom de Airbus zo'n geweldig toestel is.

Dat hoef je Yoran, die iets verderop tegen een hek leunt, niet uit te leggen. "Vroeger was de MD11 m'n ding, nu de Airbus", vertelt hij. "Veiligheid", benoemt hij een voordeel van de fabrikant. Hij benadrukt dat concurrent Boeing de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws is vanwege incidenten, waaronder een paneel van een toestel dat tijdens de vlucht losliet. "En ze zijn stiller."

Dat is iets wat ook KLM graag van de daken schreeuwt. De Airbus is een paar decibel stiller dan de 737's, maar KLM benoemt graag dat de geluidsvoetafdruk maar liefst 50 procent kleiner is. Dat betekent niet dat de toestellen de helft stiller zijn, maar het gebied waarin bewoners overlast ervaren is gehalveerd, legde KLM'er Barry ter Voert uit in een recente aflevering van NH Airtime.

Hangar 12

Niet alleen op de spottersplek, ook in hangar 12 is het een drukte van jewelste. Honderden klanten, relaties, personeelsleden en familie staan klaar om het kroonjuweel de hangar binnen te loodsen. Het toestel komt rechtstreeks uit de fabriek in Hamburg.

Aan boord van de Swallowtail (Koninginnepage) zijn onder meer KLM-directeur Marjan Rintel en KLM-personeel dat heeft bedacht de toestellen naar vlinders te vernoemen. De metamorfose die vlinders doorlopen om vlinder te worden, staat symbool voor de vernieuwing van KLM's vloot.