Dag van vermiste personen: Marcel Putman is al 24 jaar vermist

Samen met zijn compagnon runde Marcel twee zaken: bar dancing 't Fust en café De Generaal. Het zijn populaire plekken voor jongeren.

Arnold Overhaart werkte als DJ in 't Fust en houdt de herinnering aan zijn baas en vriend nog altijd levend op een Facebook-pagina die de naam van de bar-dancing draagt. "Hij was mijn mentor. Hij heeft me zoveel geleerd. Als jochie van 16 mocht ik in zijn dancing werken als dj, maar hij gaf me ook op 16-jarige leeftijd mijn eerste autorijles. Wekelijks mocht ik met de auto en het aanhangertje boodschappen doen bij de groothandel. Ja, illegaal, maar het gebeurde gewoon."

Emotioneel

Arnold wordt nog steeds emotioneel als het om de vermissing van Marcel gaat. Een man die in zijn jeugd zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. "Vijf jaar lang was ik dj in 't Fust, maar ook daarna hebben Marcel en ik altijd contact gehouden. Dirk, zijn compagnon, en ik hebben zelf ook nog gezocht. Alle benzinestations België waar hij geweest zou kunnen zijn, hebben we aangedaan. Met mensen gesproken die daar werkten. Niks. Ook de politie had geen enkele 'lead'. Inmiddels weet ik dat hij niet meer gevonden gaat worden, maar ik blijf aan hem denken."