Kaasliefhebbers keren terug naar speciaalzaken, vooral in Noord-Holland

Kaas- en delicatessenzaak Pronk in Weesp merkt op dat klanten hun kaas liever in de speciaalzaak halen, dan in de supermarkt. "Mensen waren een tijdje het gevoel kwijt, ze gingen automatisch naar de supermarkt, maar dat is sinds corona veranderd."

Mede-eigenaar Dirk Pronk van het familiebedrijf is dagelijks in de weer voor zijn speciaalzaak en kent vrijwel elke klant. 'De sfeer, het karakteristieke en het authentieke van de winkel', is waar de vaste klanten voor terugkomen. Niet alleen de kazen vliegen over de toonbank, ook verse noten zijn geliefd bij het publiek.

Dan denk je misschien dat daar een prijskaartje aan hangt, maar volgens Pronk is de gemiddelde prijs niet hoger dan in de supermarkt. "Ik haal voor de hele week en de week erna ga ik weer lekker halen, dan is het vers", zegt een andere trouwe klant. "Alleen niet zó vaak, want dat is niet goed voor mijn heupen."

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel is het aantal kaaswinkels tussen 2014 en 2024 gestegen met 43,1 procent.