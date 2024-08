Ondernemers vrezen 'gigantische schade' door zeesluisblokkades: "Loopt nu al in de miljoenen"

Sinds 10 augustus hebben activisten van Extinction Rebellion al meerdere keren de sluizen bij IJmuiden geblokkeerd. Ze protesteren tegen cruiseschepen. En dat blijft niet zonder resultaat. Een Disney-cruiseschip dat begin september naar de stad zou komen, ziet daar nu van af. En dat heeft enorme financiële gevolgen voor ondernemers, zegt Kees Noorman, de algemeen directeur van Oram.

Wereldwijd in het nieuws

"Ik weet dat de schade voor de cruisesector al in de miljoenen loopt", vertelt Noorman. "Maar het verlies van vertrouwen in de Amsterdamse haven, en het niet laten komen van schepen naar het Noordzeekanaalgebied is natuurlijk een gigantische schade die je gaat oplopen als je dit vaker gaat meemaken. Dit soort berichten gaan de hele wereld over. Dan gaat de schade dus niet alleen over cruiseschepen, maar over alle ladingsstromen die de Amsterdamse haven bereiken."