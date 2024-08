Heemskerk telt af: wie heeft de mooiste hut van het dorp?

Het is een traditie waar veel belangstelling voor is: hutten bouwen in de zomervakantie. In Heemskerk hebben zo'n honderddertig kinderen tussen 6 en 11 jaar zich drie dagen in het zweet gewerkt om een klein dorpje neer te zetten op het parkeerterrein aan de Deborah Bakelaan. Vanavond om half acht wordt het eindresultaat gepresenteerd. Morgen kiest een deskundige jury een winnaar en daarna verdwijnt alles in de container.