Asielzoeker Isaac helpt mee aan wederopbouw van Haarlems buurtcentrum

In een blauwe overall en een paar oude schoenen van buurtbewoner Hans Vos, staat Isaac Sengoli (36) uit Congo op een trap. Hij schuurt een van de oude ramen die bij de brand in het voorjaar van 2020 niet is verwoest. Een aantal oude onderdelen van het geliefde buurthuis in het Zaanenpark blijft zichtbaar in het verbouwde pand.

Isaac is Congo ontvlucht door de oorlog en heeft nu asiel aangevraagd. Hij verblijft op dit moment in het tijdelijke opvangcentrum in een hotel in Haarlem. Isaac's beroep is timmerman en dus voelde hij zich al snel thuis op de bouwplaats van het Posthuis. Daar helpt hij nu de buurtgenoten met de verbouwing.

