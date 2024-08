Feyenoord-Ajax afgelast wegens staking politie

"Dit is een besluit dat ik in overleg met de veiligheidsdriehoek heb genomen. De veiligheid voor de spelers, maar ook voor het publiek, kan zonder inzet van de politie, onvoldoende worden gewaarborgd. Dit besluit is vanmiddag gecommuniceerd met de betrokken partijen", aldus Aboutaleb.

Meerdere politiebonden voeren actie voor een verbeterd vroegpensioen. De afgelopen weken werd er ook al bij andere eredivisiewedstrijden gestaakt. Volgens de politiebond zijn er vanuit de regering 'geen signalen gekomen dat er wordt gewerkt aan een verbeterd vroeg pensioen'.

Politiemensen verzamelen zich, op het moment dat de wedstrijd gespeeld zou worden, op een speciale vakbondsbijeenkomst die op afstand van De Kuip wordt georganiseerd. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd kan worden ingehaald.