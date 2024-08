Modelbouwclub loopt leeg en zoekt naar nieuwe leden: "Last van natuurlijk verloop"

De leden komen bij elkaar in Wijkcentrum de Zaagtand. Iedereen werkt aan z'n eigen schip op schaal. "Je hoeft er niet heel goed in te zijn, om lid te worden", vertelt Hans Peters lachend. Elkaar helpen en advies geven, doen ze met plezier.

Natuurlijk verloop

Toch is het aantal leden inmiddels gedaald tot nog maar vier. Dus is de grote vraag hoe dat kan. Aan de club zelf ligt het niet, aldus de leden. "We hebben te maken natuurlijk verloop, zal ik maar zeggen", aldus Peters.

Helga Groen vertelt dat de club meer is dan alleen maar werken aan hun modellen. "Ik heb een tijd gehad dat ik niet wilde knutselen, maar wel onder de mensen wilde zijn. Dan ben je blij dat je lid bent van een club en met mensen kan praten."

Vijf jaar

Het blijken wel projecten van de lange adem te zijn. Het woord 'priegelwerk' is hier dan ook wel op z'n plaats, zo weet ook Bert Mögelin. Hij is net bezig met de lijnen op zijn modelschip. "Die moeten wel vol, daar ben ik weken mee bezig."

Hij is inmiddels al vijf jaar bezig met de bouwdoos die hij via Marktplaats kocht. "Een deel was zo slecht in elkaar gezet dat ik opnieuw ben begonnen. En ik heb er ook nog andere tekeningen bij gezocht. Maar ik hoop toch wel dat het schip binnen twee jaar af heb."