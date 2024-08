Hospice Bloemendaal komt er definitief niet, ondanks veel steun vanuit politiek en dorp

'Ook heel veel positieve reacties'

Ondanks de brede steun uit de politiek, gaat het hospice er op deze locatie niet komen. "Er zijn op dit moment geen signalen die het besluit doen veranderen. De familie heeft er ontzettend veel energie in gestoken om er iets moois van te maken en ook veel tijd aan het onderzoek besteed. En zijn uiteindelijk dus tot dit besluit gekomen om een geschikter object te zoeken", vertelt Jäger.

"Ik wil wel benadrukken dat we ontzettend dankbaar zijn voor alle steun die we hebben ontvangen. We hebben heel veel positieve reacties van Bloemendalers ontvangen. Die ons juist verwelkomden. Dat positivisme is erg fijn om te ervaren", legt Jäger uit. "We gaan nu hard op zoek naar een alternatieve tweede locatie, als het kan in Bloemendaal. Wij hopen op steun bij deze zoektocht."

Informatieavond over palliatieve zorg

Op 19 september stond een informatieavond over palliatieve zorg gepland in het gemeentehuis van Bloemendaal, voor de inwoners van Zuid-Kennemerland. Ook Jäger is daar één van de sprekers. Die avond gaat gewoon door. "Uit de bezwaren van de Bloemendaalse buurtbewoners bleek dat er veel onduidelijk is over wat de komst van een hospice inhoudt. Het belang van deze informatieavond is daarom heel groot", besluit Jäger.