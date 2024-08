Hoe gevaarlijk is de oogstmijt voor dieren? 6 vragen over dit insect

We vragen het aan Marieke van Damme die verbonden is aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Van Damme heeft naar haar afstuderen onderzoek gedaan naar bacteriedodende eiwitten in de huid van honden en daarna de specialistenopleiding afgerond tot veterinair dermatoloog. Zij is nu werkzaam als Europees erkend Veterinair Dermatoloog bij de Faculteit Diergeneeskunde.

Hoe gevaarlijk is de oogstmijt voor een hond en/of ander dier?

"De oogstmijt (Neotrombicula autumnalis) is een in Nederland plaatselijk veel voorkomende mijt die voornamelijk vanaf augustus tot eind oktober wordt gezien. Voornamelijk de larven van deze mijt hechten aan op zoogdieren, dus zowel vee, honden en mensen en veroorzaken dan forse huidirritaties in de vorm van rode intens jeukende bultjes. Deze irritaties zien we voornamelijk op de voeten, poten en kop van honden."

Wat doet dit insect met een dier?

"Deze mijt staat er niet om bekend dat hij, behalve de huidklachten, ook andere klachten kan veroorzaken bij mensen en dieren. De larven zijn met het blote oog zichtbaar als kleine oranjerode speldenknopjes op de vacht en huid. De andere stadia van deze mijt (nimfen en volwassen mijten) leven vrij in de natuur waarbij ze de voorkeur hebben voor gras en kleine struiken en vochtige grond waarbij ze leven van uitsluitend plantaardig materiaal."

Het is niet zeker of de hond in Edam overleden is door de oogstmijt, de dierenarts waarschuwde omdat er zeker vier honden werden binnengebracht met huidirritatie. Is deze waarschuwing terecht?

"Het is, op basis van de huidige inzichten, zeer onwaarschijnlijk dat de oogstmijt klachten kan veroorzaken die tot verlammingsverschijnselen of tot de dood leiden."

Als je als hondenbezitter denkt dat je hond last heeft van de oogstmijt, wat moet je doen?

"Het is ten eerste belangrijk om preventief te behandelen tegen een oogstmijt besmetting. Dit kan gelukkig gemakkelijk omdat de meeste middelen die vlooien en teken doden ook in staat zijn om de oogstmijt te doden. De dierenarts kan hierover specifiek advies geven. Indien er rode oogstmijt larven in de vacht of op de huid zichtbaar zijn of het dier jeukklachten heeft dan is het advies om een afspraak te maken bij de dierenarts."

Komt deze mijt veel voor in Nederland en in welke gebieden?

"Oogstmijten komen uitsluitend voor op los- of zware kleigronden, waar een kruid of struiklaag aanwezig moet zijn om ervoor te zorgen dat de bodem voldoende vochtig blijft. Ook moeten er voldoende prooidieren aanwezig zijn.

Hoelang blijft deze insect actief, oftewel wanneer kan er weer veilig gewandeld worden in Edam?

"Van begin juli tot eind oktober, wanneer de temperatuur boven de 15 graden uitkomt, kunnen in Nederland oogstmijten worden aangetroffen. Meer informatie kun je hier vinden."