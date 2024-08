Tienduizenden jaren oude onderkaak van wolharige neushoorn gevonden op Texel

Op het strand bij Paal 9 in Den Hoorn heeft Texelaar Richard Koopman een bijzondere vondst gedaan. Het gaat om de onderkaak van een wolharige neushoorn. Conservator Arthur Oosterbaan schat dat de fossiele kaak minstens 25.000 jaar oud is. De wolharige neushoorn leefde in de laatste ijstijd.