Protestbijeenkomst tegen verlies authentieke familiecampings: "Tijd voor nieuwe regels"

De actie moet minister Mona Keizer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening overtuigen van nut en noodzaak van authentieke campings. De manifestatie wordt georganiseerd door de Socialistische Partij, de belangenvereniging Stichting Recreanten Recht en de Nederlandse campings die plaats moeten maken voor luxe bungalowparken. Dat de protestactie in het Dorpshuis van Vogelenzang wordt gehouden, is geen toeval.

Camping Vogelenzang is één van die traditionele recreatieplekken die onlangs in handen is gekomen van een eigenaar die het terrein wil omvormen tot een luxe bungalowpark. Voor de recreanten die hier vaak al tientallen jaren met hun caravan staan, is geen plaats meer. De huurcontracten zijn opgezegd.

Een paar kilometer verderop zijn de kampeerders van Camping Sandevoerde in Zandvoort in hetzelfde troebele vaarwater beland. Ook hier wil een projectontwikkelaar het terrein volbouwen met chalets.

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, maakt zich hard voor de belangen van de kampeerders.

Wat kunnen jullie als SP vanuit de landelijke politiek betekenen voor de kampeerders?

"Gemeenten hebben wel mogelijkheden om de ontwikkelingen bij deze campings tegen te gaan, maar ze lopen tegen hun grenzen op. Ze wijzen dan naar Den Haag. De recreanten zijn daar dan de dupe van."

"Kijk, Nederland had vroeger een kampeerwet die mensen beschermde. Wij zeggen: mensen die al twintig jaar met hun caravan een plekje hebben, moet je niet zo maar kunnen wegsturen. Het is tijd voor nieuwe, landelijke regels."

Dus hebben jullie het initiatief daartoe genomen?

"Samen met Recreanten Recht hebben wij een initiatiefnota ingediend waarin we voorstellen om recreanten en natuur beter te beschermen. Het probleem is alleen dat je als kamerlid pas over zo'n initiatiefwet mag debatteren als er een reactie is van het kabinet. En die laat nu al bijna een jaar op zich wachten. De actie van vrijdag is bedoeld om de minister (Mona Keijzer, red.) te laten reageren."

Is de minister uitgenodigd?

"Ja, we hebben haar uitgenodigd, maar ze heeft bedankt. Ze heeft wel gezegd dat ze er naar gaat kijken. Daar vertrouw ik op."

Wat vindt u ervan dat de gemeente Bloemendaal een vergunning eist voor de bouw van chalets op Camping Vogelenzang en daar een bouwstop heeft afgekondigd, terwijl Zandvoort de recreanten van Camping Sandevoerde veel minder lijkt te beschermen?

"Ik neem echt mijn petje af voor de gemeente Bloemendaal. Geweldig hoe die hebben ingegrepen op Camping Vogelenzang. Wat Sandevoerde betreft: het is niet aan mij om te oordelen over het college. Maar ik vind wel dat de recreanten beter verdienen. Als je toch ziet wat een strijd zij moeten voeren om hun plekje te behouden! Dat is een slopend gevecht dat bovendien heel veel geld kost."

Hoe gaat de bijeenkomst er vrijdag uitzien?

"We beginnen met een workshop waarin handvatten worden aangereikt om je standplaats te behouden. Voorbeeld is Camping Leekstermeer. Recreanten daar kochten de camping terug na een eerdere overname. Daarna gaan we met elkaar in gesprek en zal acteur en regisseur Marcel Hensema optreden. Hij heeft een voorstelling gemaakt over de strijd tegen het verdwijnen van campings."