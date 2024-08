HBC uit Heemstede beklimt voetbalpiramide in ongekend rap tempo: "Vroeger was het altijd nét niet"

Het is zo uniek dat zelfs de KNVB niet zeker wist of het al een keer eerder was gebeurd. Voetbalclub HBC presteerde het om in zeven jaar tijd, maar liefst vijf keer te promoveren. De ploeg uit Heemstede ging in razend tempo van de kelder van het amateurvoetbal, helemaal naar de prestigieuze derde divisie.