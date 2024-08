Gedeelte Stadhouderskade vanaf volgende week maandenlang afgesloten voor verkeer

Het gedeelte op de Stadhouderskade moet er de komende maanden heel anders uit gaan zien. Zo moet er een vrijliggend fietspad komen en een zogenoemde 'wandelboulevard', waar eerst de parkeerplaatsen waren. In totaal verdwijnen er 41 plekken. De toegang tot de parkeerplaatsen is in het tweede kwartaal van dit jaar stopgezet, maar vanaf maandag begint de eerste echte fase van het project.

Omleidingen

De 'wandelboulevard' en het fietspad worden vanaf dat moment aangelegd, dat duurt tot en met 19 december. Vanwege de werkzaamheden is de rijbaan aan de grachtzijde afgesloten. Automobilisten die richting het Rijksmuseum rijden kunnen nog wel de Stadhouderskade gebruiken, maar rijden dan een stukje 'tegen de richting'.

Weggebruikers die vanaf het Rijksmuseum in de richting van de Torontobrug willen moeten behoorlijk omrijden. De omleidingsroute van de gemeente loopt via de Hobbemakade, Diepenbrockstraat, Rooseveltlaan, Vrijheidslaan en de Amsteldijk. Dat is ruim vijf kilometer om. Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat er voor de route is gekozen omdat die wegen de verwachte verkeerstroom aan kunnen, de Ceintuurbaan kan dat bijvoorbeeld niet. Of automobilisten dat aangegeven route ook daadwerkelijk gaan rijden moet vanaf maandag blijken.