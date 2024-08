Hobbelen door Laren: meer dan een kwart van de wegen is er slecht aan toe

De Larense wegen zijn de laatste jaren flink verslechterd en niet overal even netjes meer. Zo worden op de ene plek klinkers gebruikt, verderop weer asfalt. Her en der zitten nu ook flink wat hobbels en gaten.

De gemeente heeft het hele wegenplan vier jaar geleden al onder de loep genomen. Toen bleek dat net wat meer dan een kwart van de wegen er slecht aan toe was, een kleine tien procent scoort nog een voldoende, de rest was op orde.

Onveilige situaties

Het kwart van de wegen dat slecht is, kan ook echt niet meer. Volgens de gemeente is er een flinke achterstand en is er risico op onveilige situaties. Al met al gaat het over 148.300 vierkante kilometer aan weg.

De komende jaren gaan flink wat verharde wegen aangepakt worden. Dat kost gemeente de komende vier jaar zeker een kwart miljoen extra bovenop het normale budget voor wegenonderhoud. De komende vier jaar moet het kwart aan slechte wegen teruggebracht worden naar zo'n tien procent.

De gemeente kijkt meteen met een schuin oog naar halfverharde wegen en fietspaden. Van de halfverharde wegen gaat de kwaliteit ook achteruit, op fietspaden is er op veel plekken al schade door bijvoorbeeld boomwortels.