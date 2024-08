Zandvoort krijgt ultimatum: in september moet asielzoekersplan klaarliggen

Van Dijk wil dat Zandvoort in september met een uitgewerkt plan komt over hoe en waar de asielzoekers in het dorp worden ondergebracht. Zandvoort moet de verdeling van de asielzoekers samen met omliggende gemeenten regelen in Zuid-Kennemerland, maar stapte uit dat overleg. Omdat er in Den Haag te weinig duidelijkheid was of de wet überhaupt door zou gaan. Die duidelijkheid is er overigens nog steeds niet.

Daarom stopte Zandvoort eerder met de zoektocht naar een locatie voor een asielzoekerscentrum. Ook reageerde de gemeente afwijzend op een noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg.

'Asociaal'

Het verlaten van de onderhandelingstafel leidde tot onvrede bij de andere regiogemeenten en bij de voorzitter van het overleg, de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Hij vindt dat Hendriks het probleem op het bordje van de andere wethouders schuift. 'Asociaal' klonk het in de Haarlemse raad. Zandvoort vond die reactie dan weer 'niet chic'.

