Geert Schipper heeft nog wat goed te maken en gaat alleen voor goud naar Paralympics

Gisteren vertrok de 46-jarige Schipper met de trein naar Parijs, waar vandaag de Paralympics starten. Dit zijn de Olympische Spelen voor mensen met onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking, licht verstandelijke beperking en/of hersenverlamming. "Of ik er klaar voor ben? Dat weet ik over een week pas...", grapt de Spanbroeker in het programma De Ontbijttafel van NH Radio.

In 2004 veranderde een vliegtuigongeluk zijn leven voorgoed. Zijn onervarenheid met de besturing van het vliegtuig zorgde ervoor dat hij met een harde klap in een weiland naast de landingsbaan terechtkwam. Daarbij liep hij een gebroken rug en een incomplete dwarslaesie op. "In revalidatiecentrum Heliomare speelt sport een belangrijke rol. Sporten lag mij altijd al goed en toen ik mijn latere trainer Bas de Bruin tegenkwam, ging het balletje rollen."

Wereldkampioen

Een uiterst succesvolle carrière volgde. Met de zilveren plak van Rio, een verbetering van het werelduurrecord in 2022 en een wereldtitel op de paratriatlon als voornaamste voorbeelden. Komende maandag moet een nieuw hoogtepunt volgen, tijdens de paratriatlon. Het onderdeel bestaat uit 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en nog eens 5 kilometer wheelen, in een rolstoel.

In Parijs is de West-Friese topsporter één van de kandidaten voor het goud. En dat komt goed uit, want voor minder doet Schipper het niet. De nare herinnering aan de Paralympics van Tokio in 2021 moet worden uitgewist. "Toen werd ik vierde, dat is een kloteplek. Dus dan moet het nu maar in Parijs gebeuren."

Brandende ambitie

De brandende ambitie is in ieder geval aanwezig, bij de Spanbroeker. Zelf ziet hij drie belangrijke concurrenten, waaronder landgenoot en titelverdediger Jetze Plat. "Ik ga er niet heen met het idee van 'zilver vind ik ook wel prima'. Ik doe mee voor het hoogst haalbare. Als ik vooraf weet dat ik geen enkele kans maak, hoef ik niet eens naar Parijs te gaan."