Zoektocht naar vermiste Brigitte (65) stilgelegd door hitte

12 vrijwilligers en 8 honden kwamen gistermiddag op het Griekse eiland aan om te helpen met zoeken. Van Gennip vertrok donderdag uit het kustdorpje Pythagorion voor een wandeltocht. Aan een vriendin liet ze telefonisch weten dat ze de toeristische trekpleister 'de Tunnel van Eupalinos' wilde bezoeken. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Wel is haar telefoon dichtbij de tunnel gevonden.

Van Gennips dochter is naar Griekenland afgereisd en liet in een statement weten dat het gebied op meerdere manieren is uitgekamd. Vandaag zouden de honden in een gebied gaan zoeken waar nog niet eerder is gekeken. Aan het einde van de dag pakken ze de zoektocht weer op.