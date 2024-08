Verdachte steekpartij Koningsnacht tegen slachtoffer: "Ken je niet, maar het spijt me"

De man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 26 op 27 april tijdens een vechtpartij rond 4.15 uur een man meerdere keren in zijn zij heeft gestoken. G. zou het slachtoffer niet alleen hebben gestoken, maar ook tegen zijn hoofd hebben geschopt, vertelt de officier van justitie. De verdachte heeft bekend dat hij heeft gestoken.

De rechter heeft dan al bekendgemaakt dat de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld omdat G.'s tolk er niet bij is. De op Sint-Maarten geboren G. spreekt wel Engels, maar gebrekkig Nederlands. Voor zijn advocaat reden genoeg om de rechtbank te verzoeken de behandeling uit te stellen.

Mes van slachtoffer gebruikt

Ook vraagt de advocaat de rechtbank om het voorarrest van zijn cliënt op te heffen. Van poging tot doodslag kan volgens de raadsman geen sprake zijn. G. zou namelijk niet een eigen mes, maar een mes van het slachtoffer hebben gebruikt.

De aard van de verwondingen is te licht om van poging tot doodslag te spreken, bepleit hij. Ja, het slachtoffer heeft in het ziekenhuis twee wonden in zijn zij moeten laten hechten, maar er is volgens hem 'met geringe kracht gestoken' en 'de wonden zijn niet diep'.

Daar gaat het OM niet in mee. Dat G. niet zijn eigen mes zou hebben gebruikt, zegt volgens de officier van justitie nog niets over zijn eventuele intenties. Daarover moet tijdens de inhoudelijke behandeling meer duidelijk worden, benadrukt hij. Ook had de steekpartij erger kunnen aflopen. "Er hadden organen geraakt kunnen worden."