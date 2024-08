Stralend weer tot september: 28 graden en zon

De zon schijnt vandaag de hele dag en het wordt zo'n 24 graden. Een ideale dag om nog even te genieten van je zomervakantie, bijvoorbeeld in je tuin, het strand of in de duinen. Morgen wordt wederom een zonnige dag, waarop de temperatuur stijgt tot 28 graden.

Na woensdag passeert er een zwakke storing over onze provincie, vertelt NH-weerman Jan Visser. Echte buien zullen er niet gaan vallen, wel zorgt de storing voor wat lagere temperaturen.

Veel zon

Die schommeling is van korte duur, want vanaf vrijdag krijgen we opnieuw te maken met een hogedrukgebied, wat betekent dat de zon zich wederom veel zal laten zien. De temperatuur blijft dan stabiel rond de 23 graden, maar door de felle zon zal het prima vertoeven zijn op het strand, zo in de laatste dagen van de zomervakantie.

Na zondag gaan de temperaturen mogelijk opnieuw stijgen. Een goed begin van september dus.